Газбаллоны взорвались при пожаре на СТО в Актау: один человек погиб, трое пострадали

Происшествия , Чрезвычайные ситуации
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Женщина погибла, еще трое мужчин получили ожоги при пожаре и взрыве газовых баллонов на станции технического обслуживания в городе Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Мангистауской области

12 января на пульт 101 ДЧС Мангистауской области поступило сообщение о пожаре, вспыхнувшем в 18:20 в одном из СТО Актау.

"В ходе пожара взорвались 6 бытовых газовых баллонов. При этом в ходе ликвидации огня пожарные с риском для жизни успели вынести еще 17 газбаллонов.

В ходе происшествия 1 работник СТО (женщина) скончалась, еще трое мужчин с полученными ожогами госпитализированы в Мангистаускую областную больницу", – сообщили в ДЧС. 

25 пожарных-спасателей с помощью 6 единиц техники сумели потушить пожар в 18:48. Его площадь составила 50 квадратных метров. Причина устанавливается.

На месте также работают сотрудники центра медицины катастроф Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

 

 

 

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