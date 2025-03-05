Газета «Ұлан» отпраздновала свое 95-летие

В честь этой даты в зале детской литературы Национальной академической библиотеки РК открылась выставка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры РК

Фото: Минкультуры РК

Выставка популяризирует историческое наследие издания, освещая его 95-летний путь и демонстрируя его значимую роль в развитии казахстанской детской журналистики. Это событие призвано познакомить молодое поколение с богатой историей газеты, повысить интерес детей и подростков к чтению, а также углубить их понимание важности детской прессы в формировании культурных и нравственных ценностей.

Газета «Ұлан» с момента своего первого выпуска в 1929 году стала настоящим другом и наставником для многих поколений юных читателей.

На протяжении более девяти десятилетий она не только информировала детей и подростков о важных событиях, но и вносила значительный вклад в их воспитании, формировании мировоззрения и привитии национальных ценностей.