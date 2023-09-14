Газопровод – невидимка

Факт вольного распоряжения бюджетными деньгами как свои­ми собственными выявили сотрудники Шымкентской городской прокуратуры. Управление энергетики и развития инфраструктуры города оплатило подрядчику больше 15 млн тенге за строительство магистрального газопровода и даже приняло несуществующий в природе объект в эксплуатацию.

Частная компания должна была построить магистральный газопровод отвода с автоматичес­кой установкой, выиграв соответствующий конкурс государственных закупок. На деле работы полностью не были выполнены, но это уже никого не интересовало. Получается, что в преддверии зимы ни заказчик, ни подрядчик особо не задумывались, что без завершения строительства магистрального газопровода население и социальные объекты не смогут получить природный газ. Видимо, действовали по принципу «бумага все стерпит». Для всех важнее было произвести оплату и получить деньги.

Как такое в принципе стало возможно, теперь будет выяс­нять департамент Агентства по противодействию коррупции Шымкента. Именно туда передала материалы для расследования прокуратура города, зафиксировав данный факт в ЕРДР по статье УК РК. Статья предполагает уголовную ответственность за присвоение или растрату вверенного чужого имущества, совершенные в особо крупном размере.