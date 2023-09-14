Газопровод – невидимка Свежий выпуск 14 сентября 2023 г. 2:00 60 Любовь Доброта Деньги за несуществующий газопровод заплатили чиновники Шымкента. Факт вольного распоряжения бюджетными деньгами как своими собственными выявили сотрудники Шымкентской городской прокуратуры. Управление энергетики и развития инфраструктуры города оплатило подрядчику больше 15 млн тенге за строительство магистрального газопровода и даже приняло несуществующий в природе объект в эксплуатацию. Частная компания должна была построить магистральный газопровод отвода с автоматической установкой, выиграв соответствующий конкурс государственных закупок. На деле работы полностью не были выполнены, но это уже никого не интересовало. Получается, что в преддверии зимы ни заказчик, ни подрядчик особо не задумывались, что без завершения строительства магистрального газопровода население и социальные объекты не смогут получить природный газ. Видимо, действовали по принципу «бумага все стерпит». Для всех важнее было произвести оплату и получить деньги. Как такое в принципе стало возможно, теперь будет выяснять департамент Агентства по противодействию коррупции Шымкента. Именно туда передала материалы для расследования прокуратура города, зафиксировав данный факт в ЕРДР по статье УК РК. Статья предполагает уголовную ответственность за присвоение или растрату вверенного чужого имущества, совершенные в особо крупном размере. #Шымкент #госзакупки #чиновники #газопровод