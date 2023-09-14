Газопровод – невидимка

Свежий выпуск
60
Любовь Доброта

Деньги за несуществующий газопровод заплатили чиновники Шымкента.

Факт вольного распоряжения бюджетными деньгами как свои­ми собственными выявили сотрудники Шымкентской городской прокуратуры. Управление энергетики и развития инфраструктуры города оплатило подрядчику больше 15 млн тенге за строительство магистрального газопровода и даже приняло несуществующий в природе объект в эксплуатацию.

Частная компания должна была построить магистральный газопровод отвода с автоматичес­кой установкой, выиграв соответствующий конкурс государственных закупок. На деле работы полностью не были выполнены, но это уже никого не интересовало. Получается, что в преддверии зимы ни заказчик, ни подрядчик особо не задумывались, что без завершения строительства магистрального газопровода население и социальные объекты не смогут получить природный газ. Видимо, действовали по принципу «бумага все стерпит». Для всех важнее было произвести оплату и получить деньги.

Как такое в принципе стало возможно, теперь будет выяс­нять департамент Агентства по противодействию коррупции Шымкента. Именно туда передала материалы для расследования прокуратура города, зафиксировав данный факт в ЕРДР по статье УК РК. Статья предполагает уголовную ответственность за присвоение или растрату вверенного чужого имущества, совершенные в особо крупном размере.

#Шымкент #госзакупки #чиновники #газопровод

Популярное

Все
Найти свою игру
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Всадницы возвращаются домой
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Когда волк не помощник
Как нам "возвысить Степь..."
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Для ума и сердца
Рыбаки на промысле
Искусство для всех
Газопровод – невидимка
Только вперед!
Запасы на зиму
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Взгляд, жест, пируэт
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Запасы на зиму
Рыбаки на промысле
Эстетика во всем
...А хорошо жить – еще лучше!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]