Газовики бьют тревогу: казахстанцы задолжали за газ более 7 млрд тенге!

Платите – и зимой согреетесь!

И эта сумма только растет, что напрямую скажется на том, как будут отапливаться жилые дома и служебные помещения должников предстоящей зимой. Что-то подсказывает, что с теплом у них могут возникнуть проблемы…

Сегодня в разгаре подготовка к следующему отопительному сезону. По всей республике коммунальные службы торопятся привести в порядок сети, сделать необходимый ремонт, приобрес­ти недостающее оборудование.

Газовым службам также нужно закончить подготовительные работы до 15 сентября. И, как заверяет руководство АО «QazaqGaz», они будут завершены качественно и в срок, так как ведутся даже с опережением графика.

Тем не менее это не снимает другого важного вопроса – о поддержании в надлежащем порядке газового хозяйства в период его эксплуатации в отопительный сезон. Для безаварийного и бесперебойного снабжения газом нужны значительные расходы, которые, как известно, напрямую зависят от доходов. Вот здесь-то и возникают проблемы.

Большие опасения у газовиков вызывают долги, причем не только населения или коммунально-бытовых предприятий, но и в не меньшей степени – крупных промышленных потребителей и энергоснабжающих коммунальных организаций.

По данным дочерней компании «QazaqGaz» – АО «КазТрансГаз Аймак», просроченная задолженность потребителей за поставленное голубое топливо на сегодня составляет более 7 млрд тенге. Понятно, что это напрямую сказывается на перспективах по обеспечению надежной эксплуа­тации и поставке газа в отопительный сезон.

В лидерах данной неприглядной статистики – Шымкент, где просроченная задолженность составляет 71% от общего долга по городу, а также Туркестанская (85%) и Восточно-Казахстанская (89%) области.

Особенно тревожная ситуация складывается в Кызылординской области, где из 1,5 млрд тенге общей задолженности за газ неоплаченные вовремя долги составляют 1,3 млрд тенге, или 90% от общего долга региона.

Между тем, начиная с августа текущего года, тариф на транс­портировку в составе розничной цены по Кызылординской области был снижен регулятором более чем в полтора раза.

По данным пресс-службы АО «КазТрансГаз Аймак», убытки акционерного общества по региону с начала года составили 523 млн тенге. А если считать за период с 2015 года, когда компания была вынуждена снизить тариф для всех групп потребителей Кызыл­ординской области, убытки достигли 14 млрд тенге!

Ситуацию требуется кардинально решать уже сейчас, не дожидаясь холодов, уверены газовики. Казахстанцы должны более ответственно подходить к своевременной оплате за газ и другие коммунальные услуги. Ведь от этого зависит способность коммунальных предприятий обслуживать и содержать вверенное им хозяйство. Из-за огромной задолженности страдает не только само предприятие-поставщик, но и добросовестные плательщики, и в целом государство. Никто не хочет остаться зимой без тепла. Так что лучше платить вовремя и встречать холода спокойно.