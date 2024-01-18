Газовый баллон взорвался в пекарне Арыси

Происшествия
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Аменова Дана
Корреспондент

После происшествия с термическими ожогами госпитализированы двое сотрудников, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Otyrar.kz

Фото: e-1.com.ua

Как сообщается, огнём было охвачено порядка двухсот квадратов пекарного цеха и магазина.

По информации спасателей, один из баллонов стоял недалеко от места возгорания, из-за чего газ в нём быстро нагрелся и расширился, произошел взрыв. 

Два человека получили ожоги с поражением 30% и 70% процентов тела. В тяжелом состоянии их доставили в ближайшую больницу.

По прибытию на место пожара, из пекарни на улицу вынесли еще 2 газовых баллона по 50 литров каждый и столько же баллонов по 25 литров.

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