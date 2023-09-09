Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open

В субботу, 9 сентября, казахстанка Анна Данилина сыграет в финале Открытого чемпионата США по теннису в парном смешанном разряде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

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В финале US Open-2023 Анна Данилина в дуэте с финским теннисистом Харри Хелиёваарой встретится с представителями США — Джессикой Пегулой и Остином Крайчеком. Прямая трансляция финального матча начнется в 22:00 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра здесь.

Если Анна Данилина со своим напарником сможет одержать победу в финале, этот титул станет историческим для Казахстана: ранее отечественные теннисисты еще никогда не выигрывали турниров «Большого шлема» в миксте.

Что касается US Open, то в 2010 году казахстанская теннисистка Ярослава Шведова становилась чемпионкой в парном разряде у женщин.