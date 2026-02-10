Где контроль, там и качество

Здравоохранение
4
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Коксуской центральной районной больнице открыто новое отделение – клинической фармации. Это первое лечебное учреждение в районе с таким отделением, что символизирует переход региональной системы здравоохранения к более современному формату работы.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главная задача клинической фармации – обеспечение рационального использования лекарственных средств и повышение безопасности лечения пациентов.

В отделении трудятся четыре фармацевта, один провизор, две медицинские сестры и два курьера. Руководит подразделением Айжан Секенбайкызы, специалист с пятилетним опытом, выпускница КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова.

– Открытие нового отделения позволяет осуществлять контроль всех врачебных назначений, централизованное хранение лекарственных препаратов в одном месте. Это снижает риски потерь и нерационального использования лекарственных средств и медицинских изделий, – рассказала заведующая отделением.

Работа ОКФ полностью интегрирована в медицинскую информационную систему, связываю­щую отделение с программой лекарственного обеспечения. Сегодня к нему подключены все клинические подразделения ЦРБ: терапевтическое, хирургическое, инфекционное, родильное, детское отделения и дневной стационар. Это позволяет проводить учет и контроль в режиме реального времени.

В структуре ОКФ функционируют несколько специализированных кабинетов. Так, в кабинете хранения лекарственных средств поддерживается семидневный запас препаратов, поступающих с аптечного склада. Кабинет централизованного распределения обеспечивает суточные потребности отделений, а также передачу таблетированных и жидких форм в другие секции. В кабинетах разведения таблетированных и жидких лекарств препараты готовятся в асептических условиях, после чего через специальное окно передаются в кабинет централизованной выдачи, где сотрудники подготавливают индивидуальные боксы для каждого отделения.

Особая роль принадлежит клиническому фармакологу, который в круглосуточном режиме просматривает 100% врачебных назначений. Проверка проводится по стандартам «пяти золотых пунктов»: правильность препарата, дозы, пути введения, кратности и продолжительности курса лечения. Такой контроль повышает безопасность терапии и позволяет оперативно устранять возможные ошибки.

