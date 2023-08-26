Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба

Утром в воскресенье, 27 августа, казахстанский боксер Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) сразится с нигерийцем Эфе Аджагбой (17-1, 13 КО) на вечере бокса в Талсе (США, штат Оклахома), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

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Кособуцкий и Аджагба проведут бой в супертяжелом весе, который рассчитан на десять раундов. Прямая трансляция этого поединка будет доступна для просмотра на телеканале «Хабар». Начало - в 08:00 по времени Астаны.

Свой последний бой Жан Кособуцкий провел в ноябре: он нокаутировал в третьем раунде представителя Германии Хуссейна Мухамеда (17-1, 14 КО) и защитил титул чемпиона WBC International в супертяжелом весе. Что касается следующего соперника казахстанца, то Эфе Аджагба выходил на ринг в январе и прошел всю дистанцию в десять раундов с американцем Стивеном Шоу (18-2, 13 КО), но в итоге победил его единогласным решением судей.