Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В районе Алматы в парке «Жерұйық» и в жилом массиве «Железнодорожный», в районе «Нура» в сквере «Жағалау» и в жилом массиве «Үркер», в районе «Сарайшык» в жилых массивах «Отау» и «Промышленный» с 12.00 часов состоятся праздничные концертные программы.



В районе «Байконыр» в парке «Ататүрік» и в жилом массиве «Өндіріс», в районе «Есиль» в жилом массиве «Бағыстан» и в районе «Сарыарка» в сквере «Қорғалжын дневная новогодняя программа будет проходить с 14.00 часов.



В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях города пройдут праздничные мероприятия.



31 декабря с 21:00 на площади у монумента «Қазақ елі», на территории «EXPO», а также на городской площади (перед акиматом) состоятся новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием творческих коллективов и звезд казахстанской эстрады.



В мероприятиях примут участие звезды отечественной эстрады Зарина Омарова, Еркеш Хасен, Маржан Арапбаева, Сакен Майғазиев, Қазыбек Құрайыш, Серік Ибрагимов, Жұбаныш Жексенұлы, Ақбота Керімбекова, группы «Меломен», «Байтерек» и другие артисты.



Горожан и гостей столицы призывают доверять информации, размещенной в официальных источниках, и не ориентироваться на недостоверные сведения, распространяемые из иных источников.