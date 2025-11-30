Где в Казахстане можно постричься дешевле всего

Energyprom.kz составил рейтинг крупных городов, передает Kazpravda.kz

Фото: Energyprom.kz

Объём услуг, оказанных казахстанскими парикмахерскими и салонами красоты, за январь–июнь текущего года достиг 57,2 млрд тг — сразу на 72,9% больше, чем за аналогичный период 2024-го. Годом ранее был отмечен рост на 29,3%. Для сравнения: за январь–декабрь 2024 года объём оказанных услуг в секторе составил 67 млрд тг, увеличившись за год на 7,5%.

При этом объём услуг, оказанных парикмахерскими и салонами красоты в сельской местности, за год вырос лишь на 7,3%: с 2,5 млрд до 2,7 млрд тг соответственно. Доля услуг в секторе, оказанных на селе, от всего объёма оказанных услуг сократилась с 7,7% до 4,8%.

Цены на услуги парикмахерских и салонов красоты в Казахстане растут 47 месяцев подряд: они не снижались с начала ведения статистики в 2011 году. По итогам октября 2025-го услуги в секторе подорожали на 1,5% за месяц. В прошлом месяце был отмечен рост цен на 0,6%, а в октябре прошлого года — на 0,5%.

За год услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали сразу на 15,4%, а годом ранее был отмечен рост цен на 11,8%. Годовое удорожание услуг в секторе было отмечено во всех регионах РК. Наибольший рост цен наблюдался в Алматинской области: сразу на 28,2%. Следом идут Костанайская (на 22,7%) и Западно-Казахстанская (на 22,4%) области, а также Алматы (на 22,1%). Наименее заметно услуги парикмахерских и салонов красоты подорожали в Акмолинской (на 2,5%) и Кызылординской (на 2,7%) областях.

Серьёзнее всего выросли цены на педикюр и маникюр: на 22,4% и на 19,8% соответственно. Женская стрижка подорожала на 14,8%, мужская — на 14,5%, эпиляция — на 7,5%.

По итогам октября текущего года средняя розничная стоимость женской стрижки в Казахстане составила 4,5 тыс. тг, мужской — 2,9 тыс. тг. Среди городов РК дороже всего женская и мужская стрижки обходились в Алматы: 6,9 тыс. и 4,2 тыс. тг соответственно. Высокие цены на женскую стрижку также наблюдались в Астане и Актау (4,8 тыс. и 4,6 тыс. тг), на мужскую — в Караганде и Астане (3,7 тыс. и 3,1 тыс. тг соответственно).

Дешевле всего женская стрижка обходилась в Семее и Туркестане (по 2,7 тыс. тг в каждом из городов), а мужская — в Кызылорде (2 тыс. тг).

