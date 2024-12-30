Где запустят салют на Новый год в Астане

В Астане 31 декабря в 00:00 запустят праздничный новогодний салют, организованный за счёт спонсорских средств

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Фейерверки будут запущены с двух локаций: Ботанический сад и территория, прилегающая к мосту «Атырау», передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Сообщается, что на каждой локации будет произведено около 2,5 тыс. выстрелов.

Кроме того, в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января в трех локациях города пройдут праздничные мероприятия.

31 декабря с 21:00 до 02:00 на городской площади столицы, на территории монумента «Қазақ елі» и на площадке ЭКСПО пройдут новогодние праздничные концерты для жителей и гостей города с участием звезд казахстанской эстрады и творческих коллективов.

Новогодняя дневная праздничная программа также состоится на территории Дворца школьников по проспекту Тауелсиздик, в Центральном парке, в парке Ататюрк, ЖМ «Промышленный» и в парке «Коктал».