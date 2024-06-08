Где же она, последняя инстанция?

В Казахстане усилили борьбу с финансовыми пирамидами. В ответ их создатели стали работать более изощренно, маскируяcь под разные виды инвестиционной деятельности. Но главная цель остается неизменной – обогатить организатора «схемы», но никак не ее участников!

Так, все чаще мошенники прибегают к сетевому маркетингу для распространения информации и привлечения новых участников. А сетевиков в Казахстане хоть пруд пруди. Многие таким образом пытаются пополнить семейный бюджет. А в сетевом бизнесе, как мы знаем, главное условие – привлечь как можно больше людей. То есть обманутые люди, сами того не ведая, начинают обманывать других, и что самое печальное в этой истории, разделяют не только финансовые потери с другими пострадавшими, но и уголовную ответственность с организаторами пирамид.

К примеру, в Туркестанской области в 2021–2024 годах были осуждены десятки людей – участники финпирамиды Evolution Corporation. 90% из них оказались работниками сферы медицины, дошкольного и школьного образования, словом, рядовые жители нашей страны. Они уверяют, что были уверены в безобидности сетевого маркетинга, решив воспользоваться предложением дополнительного дохода. И здесь начинается очень тонкий лед...

В качестве примера приведем один кейс по финансовой пирамиде ТОО «iTrade Consulting Group», по которой в 2022 году на скамье подсудимых оказались восемь женщин. Все они осуществляли функции руководителей филиалов якобы инвестиционной компании.

Однако обвинение также было предъявлено и к одной из вкладчиц данной пирамиды – Гульмире Шажанбаевой, хотя в ходе досудебного расследования она была признана потерпевшей и гражданским истцом, так как деятельностью финпирамиды ей, как и другим, был нанесен значительный материальный ущерб – 136 500 долларов! Этот факт признала и главная осуж­денная по делу финансовой пирамиды ТОО «iTrade Consulting Group» Баян Якупова.

Как выяснилось в ходе главного судебного разбирательства, инициатором вовлечения Гульмиры Шажанбаевой в круг подозреваемых стала ее же некогда хорошая знакомая А. Свой ущерб, полученный в результате учас­тия в финансовой пирамиде, А. решила возмес­тить за счет активов Шажанбаевой, распространяя информацию о том, что та тоже является одним из руководителей пирамиды. К слову, она агитировала и других потерпевших подать заявления на Гульмиру Шажанбаеву.

Однако в суде, отвечая на перекрестные вопросы защиты и самой Шажанбаевой, практически 90% заявителей сознались, что не знают ее лично и никогда с ней не встречались и что в пирамиду их подписали их же подруги, сестры. Также ими было отмечено, что деньги Шажанбаевой они не передавали, объяснив написание заявлений в суд введением их в заблуждение...

В свою очередь Гульмира Шажанбаева предоставила все перепис­ки в мессенджере WhatsApp и другие доказательства, свидетельствующие в ее пользу и опровергающие доводы А.

По словам же самой заявительницы, в целом пострадавших по данной пирамиде около 220 человек, и региональные директора свои сроки получили справедливо, но мощным авторитетом в столичном филиале организации, по ее мнению, пользовалась и Гульмира Шажанбае­ва, поэтому сторона истцов с решением суда не согласна.

– Когда прокуроры, судьи и адвокат, как Шажанбаева, вкладывают свои деньги, конечно, мы невольно тоже поверили в эту историю. Если уж люди такого масштаба не боятся рисковать, значит, все проверено, – заявила истец.

Далее в суде выяснилось, что привлечением вкладчиков с целью получения реферальных бонусов занимались 90% потерпевших из 219. Они сами рекламировали, сами регистрировали, меняли наличные деньги на электронные, чтобы завести их на электронные счета в личных кабинетах на сайте финпирамиды.

В результате 6 октября 2022 года материалы в отношении Гульмиры Шажанбаевой по ходатайству процессуального прокурора постановлением Бостандыкского районного суда по уголовным делам были выделены из уголовного дела и возвращены прокурору. Постановлением суда города Алматы от 13 февраля 2023 года выше­упомянутое постановление было оставлено в силе.

4 августа 2023 года депар­тамент полиции города Астаны прекратил уголовное дело в отношении Гульмиры Шажанбаевой за отсутствием в ее действиях состава уголовного правонарушения, а прокуратура согласовала данное прекращение 15 августа.

26 февраля 2024 года Верховный суд отказал А. и другим потерпевшим в пересмотре постановления Бостандыкского районного суда по уголовным делам от 06.10.22 г. и постановления суда г. Алматы от 13.02.23 г. о выделении материалов в отношении Шажанбаевой и возврате прокурору. 12 марта 2024 года Генеральная прокуратура также отказала А. и другим потерпевшим в отмене постановления о прекращении уголовного дела в отношении Гульмиры Шажанбаевой.

И казалось бы, на этом все должно было закончиться, но нет. Начиная с 28 февраля этого года в Верховный суд вновь поступили 12 жалоб от потерпевших с совершенно идентичным текстом, и суд принимает их к производству, назначив слушание на 15 апреля. Поприсутствовав лично на судебном заседании в Верховном суде 29 апреля, мы стали свидетелями, как судом был вынесен вердикт о направлении дела на пересмотр в кассационную коллегию.

Нам удалось ознакомиться с экспертным заключением доктора юридических наук, профессора, почетного юрис­та Казахстана Марата Когамова, где он дает правовую оценку данному постановлению Верховного суда от 29 апреля. Цитата: «…предварительное решение судей судебной коллегии Верховного суда, оформленное соответствующим постановлением 29 апреля 2024 года, следует признать незаконным в силу положений ч. 2 ст. 487 УПК «Сроки обжалования в кассационном порядке судебных актов, вступивших в законную силу...»

Дело в том, что приговор суда первой инстанции от 6 октября 2022 года, собственно, постановление судебной коллегии Алматинского городского суда от 13 февраля 2023 года, вступили в силу с момента оглашения апелляционного постановления указанной судебной коллегии, т. е. 13 февраля 2023 года (см. ч. 3 ст. 444 УПК). С тех пор прошло более одного года, то есть истекли сроки, указанные в ч. 2 ст. 487 УПК… Восстановление указанного срока не допускается».

Далее профессор Когамов заключает: «В целом отнесение Шажанбаевой к статусу одного из лидеров ТОО «iTrade Consulting Group» или его структурного подразделения совершенно не основано на требованиях норм статьи 217 УК», «…Шажанбаева, будучи официально признанной постановлениями органа уголовного преследования 20 нояб­ря 2021 года потерпевшей и гражданским истцом по уголовному делу в отношении Якуповой, не являлась субъек­том преступления, предусмотренного п. 2 ч. 3 ст. 217 УК…»

Поясним, по статье 217 «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», как видно из ее названия, привлекаются лишь организаторы финансовых пирамид.

Как видно из изложенного, Верховный суд нарушил нормы УПК, в результате чего теперь назначено заседание уголовной коллегии ВС на 11 июня этого года. В связи с этим в предстоящем заседании должен принять участие представитель Генеральной прокуратуры.

Интересно, как отреагирует Генеральная прокуратура, которая уже высказала свою позицию о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления в действиях Гульмиры Шажанбаевой, на допущенное нарушение закона?

Мы будем следить за ходом событий.