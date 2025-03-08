Гендерный баланс

Сегодня 67,1% женщин в регионе обеспечивают себя благодаря профессиональной деятельности или предпринимательству, что демонстрирует положительную динамику по сравнению с 2023 годом (58,6%). При этом 70,3% респондентов получают поддержку от семьи в вопросах самореализации, что свидетельствует об укреплении семейных уз в обществе.

Благодаря государственному социальному заказу в регионе успешно реализуются проекты, направленные на укрепление института семьи и поддержку гендерного равенства. Так, в рамках Дня отца прошел проект «Комплекс мероприятий по развитию семейных ценностей», включающий спортивно-интеллектуальную викторину «Менің отбасым». Также успешно состоялся региональный этап национального конкурса «Мерейлі отбасы», где лучшие семьи области представили свои достижения.

Особого внимания заслуживает проект «Школа женского лидерства», в котором приняли участие женщины со всей области, стремящиеся развивать лидерские качества и принимать активное участие в общественной жизни.

Безопасность и защита женщин – важнейшие прио­ритеты. В области пять цент­ров поддерж­ки семьи, а также приют временного пребывания в Кызылжарском районе на 20 мест, где женщины, пострадавшие от насилия, получают помощь и поддерж­ку. В 2024 году семи женщинам оказана помощь в оформлении социальных пособий, двум – в трудоустройстве, двум – в вопросах расторжения брака. Также специа­листы приюта проводят консультации с юристами и психологами, взаимодействуют с органами полиции, образования и здравоохранения.

– Создание безопасной и справедливой среды для женщин – это не просто задача, а наш долг перед обществом. Мы видим положительные изменения, но впереди еще много работы. Поддержка женщин в семье, в профессиональной и социальной жизни должна стать неотъемлемой частью нашей культуры, – отмечает Сауле Сураганова, депутат областного маслихата, член комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике СКО, уполномоченный по правам ребенка.