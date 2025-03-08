Гендерный баланс
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В Северо-Казахстанской области продолжается активная работа по внедрению и поддержке проектов, направленных на улучшение гендерного равенства, развитие семейных ценностей и поддержку женщин. По данным социологических исследований, в 2024 году 39,9% респонденток отметили, что в их организациях руководящие должности занимают женщины, что значительно превышает показатель 2023 года (23,6%). Кроме того, 91,8% женщин уверены, что могут быть успешными лидерами, тогда как год назад этот показатель составлял 79,4%.