Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск

Антикоррупционной службой Павлодарской области начато досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области генерал-майора полиции Масимова Н.М., который подозревается в получении взятки в особо крупном размере (по статье 366 части 4 Уголовного кодекса), сообщает Kazpravda.kz.

По данному факту его деяния квалифицированы заочно и следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей", отметил Антикор.

"В настоящее время Масимов Н.М. объявлен в розыск, по делу проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела. По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в информации.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит, добавили в пресс-службе.

Нурлан Масимов - двоюродный брат экс-председателя комитета национальной безопасности Карима Масимова. Он занимал пост главы ДП Павлодарской области с ноября 2019 года, и был снят с должности 15 января 2022 года после массовых беспорядков в стране.