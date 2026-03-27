Генеральную уборку проведут в Астане

Столица
Коммунальные службы столицы продолжают масштабные работы по санитарной очистке города после зимнего периода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: акимат Астаны

В рамках данной работы активно проводится очистка и мойка различных объектов городской инфраструктуры, таких как ограждения, остановочные павильоны, опоры освещения, дорожные знаки, дороги, тротуары и другие элементы. Также ведутся ремонтно-восстановительные работы во дворах, скверах, парках и т.д.

Активные работы по санитарной очистке ведутся во всех районах города. В районе Нура ведется системная работа по санитарной очистке и приведению территории в порядок. Осуществляется мойка улично-дорожной сети, очистка тротуаров, мостов, остановочных павильонов и других элементов городской инфраструктуры.

В районе Байқоңыр наряду с санитарной очисткой начаты ремонтно-восстановительные работы во дворах, скверах и парках. Проводится приведение в порядок детских и спортивных площадок, площадок для мусорных контейнеров, а также восстановление поврежденных элементов благоустройства.

В районе Алматы работы ведутся в усиленном режиме – ежедневно задействовано порядка 300 дорожных рабочих и более 250 единиц специализированной техники. Помимо мойки дорог и инфраструктуры, проводится кронирование зеленых насаждений, санитарная очистка остановочных комплексов, восстановление аншлагов и элементов ограждений.

В районе Есиль также начаты весенние ремонтно-восстановительные работы. Проводится восстановление брусчатки, а также ремонт накрывочных плит подпорной стены по улице Д. Конаева. Ежедневно осуществляется комплексная мойка городской инфраструктуры и др. В работах задействовано более 500 дорожных рабочих и свыше 200 единиц техники.

В районе Сарыарка также проводится масштабная санитарная очистка. Работы охватывают дорожное покрытие, подземные переходы, дворовые территории и уличную мебель. Параллельно ведется очистка остановочных павильонов и ремонт элементов благоустройства. В санитарной очистке задействовано более 735 единиц техники и 253 дорожных рабочих.

В районе Сарайшык задействовано более 200 единиц спецтехники и 400 дорожных рабочих. Проводится вывоз снега, уборка наносного и крупногабаритного мусора, очистка прибордюрной части, мойка тротуаров и мостов.

На сегодняшний день работы по санитарной очистке ведутся во всех шести районах столицы. Уборка тротуаров и дорожных покрытий проводится с помощью специальной техники, а также ежедневно устраняются мусор и грязь с газонов и др.

#Астана #уборка

Популярное

Все
Защитим права детей
Как взыскивают долги и алименты
Развивать оборонно-промышленный комплекс
В школах внедряется единый дизайн-код программы «Адал азамат»
Исторический старт на FIFA Series
Вручены ключи
Вековой юбилей у героя
Воспитывать чемпионов
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Когда экокультура снижает тревожность
Лабиринт из сена и юрты с роботами
Оставаться человеком
Отцы и дети
Призвание Айгуль Суюнжановой
«Мамочка моя»: шаги к успеху
Архитектура на века
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о создании Механизма гражданской защиты Организации тюркских государств
Успей сказать главное
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере от 16 февраля 2021 года
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Встречи с личным составом
Особенный фильм про сильных людей
Поручениям Президента – своевременное и качественное исполнение
Мощная песчаная буря обрушилась на Египет
Школа искусств открылась в селе
Здравоохранение нового уровня: как реформы меняют жизнь казахстанцев
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Ораза айт
Радуют глаз ковры Приаралья
В США выпустят памятную золотую монету с изображением Трампа
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В ожидании праздника: какие мероприятия пройдут в рамках Наурыз мейрамы в Астане
Экибастуз выбыл из списка моногородов
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в …
Предупреждение выпадения детей из окон: спасатели обратилис…
Какие инвестпроекты поддержали в Астане
Когда и где смотреть масштабное дрон-шоу

