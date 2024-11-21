Генетические тесты: гадание или наука

Общество, Наука
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В ходе первого дня Nobel Fest, проходящего в Астане, ученый развеял миф о том, что генетические тесты могут дать ответ о способностях ребенка. По его словам, вся наша жизнь – это набор случайностей

Фото: Kazpravda.kz

По словам доктора биологических наук, профессора Константина Северинова, с точки зрения генетики не существует генов талантов, красоты, ума. Ни одно из этих свойств, которые так сильно интересует родителей, невозможно объективно измерить, поясняет эксперт.

«Существует такое понятие, как «природа против внешней среды», в котором природой можно считать гены, способности, врожденные таланты, а внешней средой – влияние школы, родителей, университета. На самом деле кроме этой развилки есть еще случай, который никто не отменял. Я бы считал, что каждый из этих факторов имеет равное значение, т. е., 30% - это задатки, которые получены во время зачатия, генетика, 30% - внешняя среда и 30% - случай», – рассказал он.

Генетик отметил, что теория Дарвина, безусловно, верна, но она была модифицирована в 70-годах прошлого века. Возникла теория прерывистого равновесия, которая говорит о том, что случай определяет во многом, куда идет эволюция.

«Примеров этому много. Самый простой из них – это упавший на полуостров Юкотан в Мексике астероид - событие, которое привело к вымиранию динозавров. Если бы динозавры не вымерли, то нас бы с вами здесь не было бы», – утверждает спикер.

По его словам, вся наша жизнь – это набор случайностей. Одно слово может повлиять на человека. Иногда полезно подумать, почему человек оказался там, где он есть: твоя ли это работа, твой ли это выбор.

«Случай недооценивают масса так называемых «новых людей»: большинство из них, став богатыми, как правило, выйдя из далеко непривилегированных условий, решают, что их теперешнее положение – результат каких-то особенностей, предопределенностей, способностей. Они открывают школы, чтобы обучить людей стать такими же. Но повторить такой успех практически невозможно», – считает Северинов.

Он также добавил, что «коммерческая генетика», которая за деньги якобы дает ответ на вопрос, насколько талантлив ваш ребенок, с точки зрения научной генетики, никакого отношения к реальности не имеет.

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