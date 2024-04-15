Генконсульство Казахстана открыто в белорусском Бресте

Фото: МИД РК

В городе Брест (Республика Беларусь) состоялась торжественная церемония открытия генерального консульства Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие глава МИД РК Мурат Нуртлеу, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь Игорь Назарук.

«В Казахстане с особой теплотой относятся к Беларуси – нашему ключевому политическому и экономическому партнёру, надежному союзнику и близкому другу. Доверительный политический диалог на высшем и высоком уровне позволяет решать все вопросы в оперативном и взаимовыгодном ключе», - отметил Нуртлеу.

Министр выразил уверенность в том, что «повышение статуса консульского представительства Республики Казахстан в городе Брест до уровня генерального консульства придаст очередной импульс дальнейшему динамичному развитию взаимодействия между нашими странами».

Игорь Назарук, в свою очередь, заявил, что «открытие генерального консульства Казахстана в городе Брест является важным шагом, направленным на повышение уровня и статуса отношений между двумя странами».

«Мы рады приветствовать казахстанских друзей в городе Брест и готовы совместно развивать сотрудничество для взаимной выгоды и процветания», – подчеркнул он.

В консульский округ генерального консульства РК входят Брестская и Гродненская области.