Генпрокуратура выявила нарушения в федерации футбола Казахстана

В главном надзорном органе страны уточнили, что нарушения были допущены при предыдущем руководстве футбольной федерации

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Прокурорская проверка в КФФ и ряде футбольных клубов выявила неэффективное управление и финансовые нарушения, причинившие ущерб в 3 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Среди основных нарушений необоснованные премиальные выплаты, нецелевое расходование средств при строительстве инфраструктурных объектов, сомнительные сделки с игроками, а также хищение средств, выделенных на питание спортсменов.

В частности, установлены факты выплаты прежним руководством Федерации необоснованных премий избранным сотрудникам и спортсменам на общую сумму свыше 300 млн тенге.

При строительстве административного здания Федерации и тренировочной базы в городе Талгар оплачены фактически невыполненные работы на сумму свыше 350 млн тенге.

Строительство базы в Алматинской области, начатое в 2021 году, заморожено, а счета подрядчика заблокированы.

Также среди выявленных нарушений – вопросы к целесообразности расходования средств на разработку стратегических документов и стандартов, на которые потрачено 135 млн тенге. Документы не содержат конкретных механизмов реализации, в том числе привлечения частных инвестиций, а стандарт управления клубами остается не внедренным в практику.

Проверки в футбольных клубах «Ордабасы», «Актобе» и «Жетысу» также выявили ряд серьезных нарушений, включая завышение контрактных сумм, продажу игроков по заниженным, а покупку по завышенным ценам, а также хищения средств.

Начаты досудебные расследования. Уголовное дело в отношении бывших руководителей Федерации футбола для расследования передано в Агентство финансового мониторинга.

Генеральная прокуратура продолжит работу по обеспечению законности и прозрачности в сфере спорта.