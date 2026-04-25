Генпрокурор принял представителей Американской торговой палаты в Казахстане и крупных компаний-инвесторов

Генпрокурор Берик Асылов принял директора Американской торговой палаты в Казахстане (AmCham) Джеффа Эрлиха, а также представителей международной компании Consolidated Contractors Company и ТОО «Комек Машинери Казахстан» с иностранным участием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на главный надзорный орган страны

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы защиты прав инвесторов и развития сотрудничества. Инвесторы отметили практическую эффективность принимаемых мер Комитета по защите прав инвесторов Генпрокуратуры и выразили благодарность за оказываемую поддержку.

Гендиректор ТОО «Комек Машинери Казахстан» - Меирхан Мухамадиев совместно с представителем материнской компании Mitsui & Co Ltd - Гото Рюдзо побывали на личном приеме у генпрокурора Берика Асылова.



В ходе диалога были отмечены значительные результаты совместной работы с ведомством Генеральной прокуратуры РК и Комитетом по защите прав инвесторов, в частности:

1. Был урегулирован вопрос инвестора по полученному отказу со стороны Бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов (БВИ) на этапе госэкспертизы рабочего проекта возникшим в результате разночтений и отсутствия координации между госорганами, путем компромиссного решения согласования и утверждения проекта по корректировке водоохранной полосы, что позволило получить положительное заключение госэкспертизы рабочего проекта.



2. Преодолены административные барьеры ГАСК при получении уведомления о начале строительства в результате возникших процедурных разночтений в применении нормативных требований, которые, по мнению инвестора, не имели достаточных оснований, и были урегулированы при поддержке Генпрокуратуры, в результате чего получено уведомление о начале строительства.





Со своей стороны ТОО «Комек Машинери Казахстан» подтверждает приверженность принципам прозрачности, добросовестности и соблюдения требований законодательства РК, а также готовность к открытому взаимодействию по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных проектов.

Как результат встречи - компания заручилась поддержкой генпрокуратуры в продвижении по ключевым направлениям деятельности.