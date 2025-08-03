"Казахстан является символом мира, символом диалога, мостом между народами, честным посредником во многих ситуациях. Начало этому положило историческое решение отказаться от ядерного оружия несколько десятилетий назад — это поистине выдающийся пример для всего мира. В то время, когда говорят о столкновении цивилизаций, Казахстан на собственном примере, и это убедительно демонстрируют Ваши инициативы, доказывает, что диалог и сотрудничество между представителями разных религий и культур возможны. Вы всегда были центром, несущим миру послание о единстве и сближении людей", – отметил Генеральный секретарь ООН.