Антониу Гутерриш высказал признательность Президенту страны за теплый прием и отметил вклад Казахстана в укрепление международного сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
"Казахстан является символом мира, символом диалога, мостом между народами, честным посредником во многих ситуациях. Начало этому положило историческое решение отказаться от ядерного оружия несколько десятилетий назад — это поистине выдающийся пример для всего мира. В то время, когда говорят о столкновении цивилизаций, Казахстан на собственном примере, и это убедительно демонстрируют Ваши инициативы, доказывает, что диалог и сотрудничество между представителями разных религий и культур возможны. Вы всегда были центром, несущим миру послание о единстве и сближении людей", – отметил Генеральный секретарь ООН.
Участники встречи обсудили перспективы деятельности Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана, вопросы реформирования Организации Объединенных Наций, международную и региональную повестку, другие актуальные темы.
Как сообщалось, сегодня Глав государства встретился с генсеком ООН Антониу Гутерришем.