Генсек ООН: рекордное число журналистов убиты в секторе Газа с начала эскалации конфликта

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Генсек ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что в Газе гибнет множество женщин и детей, а также сотрудники всемирной организации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: @motaz_azaiza

Рекордное число журналистов погибли с начала эскалации 7 октября палестино-израильского конфликта. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"По сообщениям, больше журналистов погибли за четыре недели, чем это было в любом конфликте как минимум за последние три десятилетия", - сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что в Газе гибнет множество женщин и детей, а также сотрудники всемирной организации.

"Газа превращается в кладбище для детей. Сообщается о сотнях девочек и мальчиков, которые гибнут или получают ранения ежедневно, - указал он. - Число гуманитарных сотрудников ООН, погибших за подобный временной промежуток, самое большое за всю историю нашей организации".

"Я скорблю над гибелью в Газе 89 наших коллег из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ вместе с их семьями", - добавил Гутерриш.

"Перед лицом разворачивающейся катастрофы необходимость гуманитарного прекращения огня становится более острой с каждым часом", - убежден генсек. 

Ранее стало известно, что Нетаньяху допустил "небольшие паузы" в военных операциях в Газе.

 

#дети #смерть #Израиль #Палестина #война #ракета #Газа #Нетаньяху

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