Германия обогнала Казахстан в голосовании за право проведения ЧМ по хоккею

Спорт, В мире
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Большинством голосов – 75% – победу одержала Германия.

Фото: Kazpravda.kz

В рамках ежегодного Конгресса Международной федерации хоккея состоялось голосование по выбору страны-хозяйки чемпионата мира по хоккею - 2027, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Icehockey.kz.

Казахстанская федерация хоккея представила свою заявку днем ранее, так же, как и единственный конкурент – Германия.

Большинством голосов – 75% – победу одержала Германия.

Так, Германия будет иметь честь принять у себя чемпионат мира по хоккею с шайбой 2027 года, ровно через 10 лет после последнего чемпионата мира.

Проведение чемпионата мира - 2027 планируется в двух городах – Дюссельдорфе и Майнхайме.

Ранее Германия принимала совместный с Францией чемпионат мира - 2017, матчи группового этапа проходили в Кельне. Также как единственная страна-хозяйка принимала мировое первенство в 2001 и 1993 годах.

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