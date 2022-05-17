В Год детей герои мультфильмов TiJi заговорили на казахском языке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Сегодня состоялась встреча министра информации и общественного развития РК Аскара Умарова с директором по международной дистрибуции портфеля телеканалов и радиостанций компании «Groupe M6» Жаном-Рене Окутюрье и директором по международной дистрибуции, генеральным директором ООО «ЛТИ Восток» Марией Жабиной-Пантелик, советником по вопросам культуры и сотрудничества Посольства Франции в Казахстане Алексом Бортоланом.

На встрече состоялась официальная презентация аудиодорожки вещания детского телеканала «TiJi» на государственном языке. Данный проект был инициирован Аидой Балаевой в период ее руководства министерством в 2021 году.

Аскар Умаров напомнил о том, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил 2022-й Годом детей.

«В нынешний информационный век на формирование среды общения детей огромное влияние оказывают мультфильмы, которые пользуются у них большой популярностью. В этой связи министерство реализует масштабный проект по переводу на казахский язык популярных в мире детских каналов с мультипликацией. Уверен, это будет способствовать повышению интереса детей к государственному языку, а также иметь воспитательное значение для подрастающего поколения», – отметил министр.

В ходе беседы были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества по повышению квалификации журналистов, по производству анимации и по другим курируемым сферам министерства.

Стоит отметить, при выборе производителей детского телевизионного контента учитывались опыт детских телеканалов в реализации подобных проектов и количество языков вещания. К примеру, канал «TiJi» вещает в 20 странах на 14 языках. Основной миссией телеканала является обеспечение безопасного информационного пространства для детей от 2 до 7 лет.

«Совместное желание создать канал для казахстанских детей с целью продвижения этого богатого языка и предоставить казахским детям развлекательный и образовательный контент, способствующий их развитию на государственном языке, воодушевляло нас на протяжении всего этого проекта», – подчеркнул Жан-Рене Окутюрье.

Сегодня аудиодорожка «TiJi» на казахском языке доступна у операторов Алма ТВ, TV Commerce, Казахтелеком, ПРК Фермата, Кайнар Медиа (Талдыкорган), Тералайн (Нур-Султан), ТТК (Темиртау).