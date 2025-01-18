Героин в особо крупном размере изъяли у жителя Есика
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Стоимость зелья превышает 7 млн тенге, передает Kazpravda.kz
В Есике полицейские задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Задержание прошло по месту проживания мужчины.
В результате обыска у него изъят флакон препарата «Тропикамид», а в пристройке найдено порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это героин весом 156 гр.
Установлено, что на момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. Наркотики, предназначенные для сбыта, эквивалентны более 350 дозам общей стоимостью свыше 7 млн тенге.
По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС, расследование продолжается.