Героин в особо крупном размере изъяли у жителя Есика

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В Есике полицейские задержали 52-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Задержание прошло по месту проживания мужчины.

В результате обыска у него изъят флакон препарата «Тропикамид», а в пристройке найдено порошкообразное вещество белого цвета. Экспертиза подтвердила, что это героин весом 156 гр.

Установлено, что на момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения. Наркотики, предназначенные для сбыта, эквивалентны более 350 дозам общей стоимостью свыше 7 млн тенге.

По факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в ИВС, расследование продолжается.