Герой в горах и на службе: история рядового Дмитрия Казанцева

Рядовой Дмитрий Казанцев, уроженец Алматы, который сегодня несет службу в воинской части 5518 регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии МВД РК в Усть-Каменогорске, — не просто военнослужащий, но и настоящий альпинист

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Этот молодой человек уже успел покорить такие известные вершины, как большой Алматинский пик, пик Астана, а также одну из самых труднодоступных и высоких точек Казахстана — вершину Хан Тенгри.

Интерес к горам у Дмитрия возник еще в студенческие годы. Именно тогда он начал своё восхождение на хребты Алатау, постепенно совершенствуя навыки альпинизма и готовясь к всё более сложным испытаниям.

- Для меня восхождение на горные вершины всегда было не просто спортом, а способом самовыражения и проверки собственных возможностей, — рассказывает он.

Однако, когда настало время службы в армии, Дмитрий не оставил своё увлечение в прошлом. Воинская дисциплина и физическая подготовка, по его словам, лишь помогли ему стать лучше и сильнее.

Одним из самых запоминающихся моментов своего альпинистского опыта он называет подъем на вершину Хан Тенгри. «Мы поднимались с рюкзаком весом в 40 килограммов, преодолевали снег и камни. С каждым восхождением я становился всё более увлечённым горными вершинами. Подъём на высоту и преодоление препятствий придавали мне мотивацию в жизни. Моя цель — покорить ледовые вершины на высоте восьми тысяч метров, которые находятся на горе Гималаи», — с энтузиазмом рассказывает рядовой Казанцев.

После успешного завершения срочной службы Дмитрий принял решение остаться в рядах Национальной гвардии и подписал контракт о продолжении воинской службы. Теперь он обеспечивает общественную безопасность в Усть-Каменогорске и, несмотря на занятость, продолжает тренироваться и планировать новые альпинистские экспедиции.

- Служба в армии научила меня многому: дисциплине, ответственности, умению быстро принимать решения в сложных ситуациях. Всё это очень пригодилось мне в горах, и я уверен, что будет полезным и в будущем, — говорит он.

Для рядового Казанцева покорение вершин — не просто хобби. Это философия жизни, путь, который он выбрал, чтобы доказать себе и другим, что нет ничего невозможного. И каждый новый подъем — это вызов самому себе, возможность стать лучше и сильнее, преодолеть не только природные преграды, но и внутренние страхи и сомнения.

В его планах — восхождение на гималайские вершины, покорение которых под силу далеко не каждому. Но, глядя на целеустремленность и решимость этого молодого альпиниста, можно не сомневаться: Дмитрий Казанцев еще не раз удивит своими успехами и в горах, и на службе.