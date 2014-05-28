Гейдару Алиеву посвящается

Мероприятие было организовано столичным музеем совместно с посольством Азербайджанской Республики и ассоциацией дружбы и культуры «Казахстан – Азербайджан». Участники встречи говорили об исторической роли выдающегося азербайджанского лидера, о его жизни и его делах, особо отмечен был тот факт, что Нурсултана Назарбаева и Гейдара Алиева связывала большая личная дружба.

Открывая конференцию, директор Музея Первого Президента Алма Сагынгали рассказала о том, какой вклад Гейдар Алиев внес в становление современного Азербайджана, формирование отношений стратегического партнерства между нашими странами. Она также напомнила, что в 2013 году общественность широко отметила 90-летний юбилей со дня рождения великого сына азербайджанского народа, отметив, что сотрудникам музея в год этого знакового юбилея довелось побывать на родине Гейдара Алиева с целью обмена опытом и развития сотрудничества с музеями Азербайджана. Такие встречи, по ее словам, способствуют более глубокому знакомству не только с культурными и духовными ценностями, но и ролью личности в истории народа.

Высказались на тему и другие спикеры, в числе которых Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в РК Закир Гашимов, председатель ассоциации «Союз азербайджанских культурных центров Казахстана» Видади Салахов, директор Центра анализа, прогноза, социальных инициатив «Нур Отан» Казбек Казкенов.

Кроме того, в ходе конференции ее участникам был представлен документальный фильм, посвященный памяти Гейдара Алиева.

Лилия СЫЗДЫКОВА