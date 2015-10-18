GGG поблагодарил болельщиков за поддержку

Спорт
956
Жания Уранкаева
Чемпион мира по версии IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин, также владеющий поясами по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim), поблагодарил на своей странице в Twitter всех болельщиков за поддержку, передает Kazpravda.kz.

56233b7630a111445149558.jpg
"Спасибо ВСЕМ, кто помог мне победить сегодня! Моим фанатам, моим людям, моей команде, моей стране", – написал Головкин в своем Твиттере.

Отметим, Казнет бурно реагирует на сегодняшнюю победу Геннадия Головкина, одержавшего победу техническим нокаутом над Давидом Лемье.

Президент Казахстанской федерации бокс­а Тимур Кулибаев поздравил Геннадия Голо­вкина с победой в бою против канадца Дав­ида Лемье.

Также через свой Twitter Головкина поздравила непобежденная чемпионка UFC в легчайшем дивизионе американка Ронда Роузи.

"Поздравляю, Головкин", – написала Роузи на своей странице в Twitter.

Отметим, ранее чемпионка UFC в поддержку GGG сфотографировалась в футболке с принтом казахстанского боксера и признавалась, что для нее Головкин всегда будет победителем.

Популярное

Все
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Премьеры, гастроли, концерты: тринадцатый сезон стартовал в Astana Opera
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Цифровая трансформация судебной системы
SpaceX разрешили удвоить количество запусков ракет
В Казахстане сохраняется нулевой рост цен на СЗП четвертую неделю подряд
Отпускная цена на картофель весной не превысит 185 тенге за кг
Копию уникальной карты XI века передали британцы Казахстану
Казахстанцам напомнили о сроках уплаты налога на имущество
«Барыс» выиграл у «Трактора» в первом домашнем матче сезона КХЛ
Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Бразилии
Дональд Трамп допустил возможность визита в Казахстан
Арина Соболенко стала победительницей US Open - 2025
Леди Гага стала «Артистом года» на MTV VMA 2025
Али Алиев объявил об отставке после разгромного поражения команды от Бельгии
Токаев высказался о строительстве второй и третьей АЭС
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
День спорта отметят в Казахстане
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»

Читайте также

Кто из казахстанских боксеров выйдет на ринг 12 сентября
Казахстан стал шестым на чемпионате мира по стрельбе из лука
100 мини-футбольных полей на базе школ построят в Казахстан…
Казахстанцы завоевали «золото» на Кубке Азии по фехтованию …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]