Чемпион мира по версии IBF в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин, также владеющий поясами по версиям WBA (Super), IBO и WBC (Interim), поблагодарил на своей странице в Twitter всех болельщиков за поддержку, передает Kazpravda.kz
.
"Спасибо ВСЕМ, кто помог мне победить сегодня! Моим фанатам, моим людям, моей команде, моей стране", – написал Головкин в своем Твиттере.
Отметим, Казнет бурно реагирует на сегодняшнюю победу Геннадия Головкина, одержавшего победу
техническим нокаутом
над Давидом Лемье.
Президент Казахстанской федерации бокса Тимур Кулибаев поздравил
Геннадия Головкина с победой в бою против канадца Давида Лемье.
Также через свой Twitter Головкина поздравила непобежденная чемпионка UFC в легчайшем дивизионе американка Ронда Роузи.
"Поздравляю, Головкин", – написала Роузи на своей странице в Twitter.
Отметим, ранее чемпионка UFC в поддержку GGG сфотографировалась в футболке с принтом казахстанского боксера и признавалась
, что для нее Головкин всегда будет победителем.