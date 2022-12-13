Гибель двух работников расследуют в Кызылординской области

По предварительным данным, они погибли, задохнувшись от угара.

Фото: Kazpravda.kz

Полицейские Кызылординской области расследуют гибель двух работников охранного предприятия, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Трагедия произошла вчера, 12 декабря.

"По факту гибели двух работников охранного предприятия зарегистрировано уголовное дело по ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда", начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщили в ДП региона.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, они погибли, задохнувшись от угара.