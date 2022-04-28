Гибель тюленей в Мангистау: обнаружено более 90 туш

27 апреля при обследовании побережья мангистауской части Каспийского моря обнаружено 94 туши мертвых тюленей. Ранее были найдены 22 погибших тюленя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Обследования проводились с участием представителей рыбной инспекции по Мангистауской области Комитета рыбного хозяйства МЭГПР, Департамента экологии по Мангистауской области, ветеринарной службы и местных исполнительных органов.

Департамент экологии по Мангистауской области отобрал пробы воды и грунта для лабораторных исследований.

«Необходимо отметить, что вследствие сильного разложения тушек тюленей, отбор проб тканей для лабораторных исследований с целью выяснения причин гибели не представился возможным. В настоящее время организовываются утилизационные мероприятия мертвых тушек тюленей. Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновлена после подготовки результатов отобранных проб анализа воды и грунта», – сообщили в комитете.

В ведомстве напомнили, что на казахстанском побережье Каспийского моря за последние 5 лет наибольшее количество погибших тюленей было зафиксировано в 2017 году в районе города Форт-Шевченко, тогда было обнаружено 247 тушек, однако причину гибели животных установить не удалось.

«Надо отметить, что во многих случаях взять образцы проб не удается в связи с сильным разложением туш погибших особей. При этом следует отметить различную степень разложения, что свидетельствует о их гибели в разные периоды времени по многим причинам, включая естественную смертность.

Таким образом, нельзя утверждать о массовой гибели одномоментно, так как в основном тушки тюленей обнаруживаются весной на западном побережье полуострова Тубкараган, куда их выносит со всего Северного Каспия дующими с запада ветрами.

Обследования показывают, что смертность определенной части тюленей может быть отнесена к естественной, обусловленной неблагоприятными зимними условиями, различными болезнями, а также антропогенными факторами, включая гибель в браконьерских сетях», – отметили в комитете.

Постановлением Правительства РК от 9 ноября 2020 года каспийский тюлень включен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных.

Наряду с этим, в настоящее время реализуются две казахстанско-российские программы научных исследований популяции каспийского тюленя: Программа исследований по изучению биологии и основных демографических параметров каспийского тюленя на 2019-2023 годы; Программа оценка численности, распределения и естественного воспроизводства каспийского тюленя в казахстанской и российской акватории Северного Каспия на 2020-2024 годы.

В исследованиях участвуют казахстанские и российские научные организации. Совместными усилиями ученых двух стран проводятся исследования и подсчёт каспийского тюленя с морских судов, а также с самолетов, используя апробированный международный метод учета, основанный на мультиспектральной дистанционной авиасъемке с более низкой погрешностью.

«Проведенные исследования в казахстанском и российском секторах северной части Каспийского моря свидетельствуют, что численность тюленей в 2020 году составляла 282 тысячи особей, в 2021 году – 302 тысячи, а в 2022 году общая расчетная численность достигает порядка 340-360 тысяч особей.

Авиаразведка над зимним ледовым полем Северного Каспия в пределах казахстанской части моря показала, что наиболее значимым местом скопления тюленей в период размножения была территория южнее Уральской бороздины. Весной 2021 года в северо-восточной части моря обнаружено 19 залежек тюленей, которые сконцентрированы в трех районах: острова Новые Дурнева, Прорва и Ремонтные шалыги», – озвучили данные в ведомстве.

По итогам совместных исследований будут выработаны меры по сохранению каспийского тюленя, одной из которых может стать создание особо охраняемых природных территорий.

В поддержку усилий научных организаций в сентябре 2021 года в ходе XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана и Министерством экологии и природных ресурсов России подписан Совместный план действий по сохранению популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы.

По итогам данного форума Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству проработать возможность создания государственных природных резерватов в Северном Каспии для сохранения популяции каспийского тюленя, защиты его территорий обитания и размножения.

В этой связи начата целенаправленная работа. В частности, подготовлен проект технического задания на разработку естественно-научного обоснования, на основе которого будут определены границы, площадь, режим охраны и использования государственного природного резервата по сохранению популяции каспийского тюленя.