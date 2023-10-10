Гизат Нурдаулетов встретился с Имангали Тасмагамбетовым

Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ

Фото: Kazpravda.kz

Секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Akorda.kz.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в зоне ответственности ОДКБ, также был рассмотрен широкий круг вопросов по ключевым направлениям сотрудничества в рамках организации.

Имангали Тасмагамбетов проинформировал о ходе подготовки к предстоящей в ноябре 2023 года в Республике Беларусь сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и Совместному заседанию Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации.

Секретарь Совета Безопасности Казахстана подтвердил свое участие в очередном Совместном заседании СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в Минске.