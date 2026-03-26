Глава АДГС представил на заседании GRECO доклад по антикоррупционной культуре

Закон и Порядок
Сегодня в городе Страсбург (Франция) на 102-м пленарном заседании GRECO Совета Европы (Группы государств против коррупции) Агентство по делам государственной службы представило ход реализации антикоррупционной политики в стране

В организацию GRECO, созданную Советом Европы, входят 51 государство-участник, Республика Казахстан является ее полноправным членом.

На пленарном заседании председатель Агентства Дархан Жазықбай представил информацию о реализации рекомендаций GRECO в Казахстане, а также о проводимой комплексной работе по формированию антикоррупционной культуры и развитию системы в данной сфере.

В своем выступлении он остановился на масштабных институциональных преобразованиях, реализуемых по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева в рамках концепции «Слышащее государство». Кроме того, отмечено поэтапное внедрение новой модели, направленной на предупреждение коррупции, формирование принципов нулевой терпимости к ней и утверждение ценностей добропорядочности.

В докладе также отражены вопросы развития финансовых расследований, четкого разграничения полномочий между правоохранительными органами, а также усиления роли специализированных структур при расследовании коррупционных правонарушений.

Отдельное внимание уделено мерам по расширению возможностей участия граждан в процессе принятия решений, внедрению института уполномоченных, повышению потенциала общественных советов и законодательному закреплению механизмов общественного контроля. Особо отмечены и ряд законопроектов, находящихся на завершающей стадии рассмотрения в Парламенте.

В настоящее время совершенствование антикоррупционной политики в стране определено как одно из ключевых направлений, при этом особое значение придается гармонизации национальных особенностей с международными стандартами.

В рамках Мероприятия GRECO Дархан Жазықбай провел встречи с Генеральным директором по правам человека и верховенству права Совета Европы Джанлукой Эспозито, а также членом Бюро GRECO, главой делегации Кипра Алексией Калиспера. В ходе встреч обсуждены вопросы развития антикоррупционной политики, обмена эффективными практиками реализации рекомендаций GRECO и укрепления международного сотрудничества.

#коррупция #борьба #АГДС

