Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Президента Европейского Совета в дело укрепления особого партнерства между Казахстаном и ЕС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев подчеркнул выдающийся вклад Антониу Кошты в укрепление партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом.

– С удовольствием отмечаю, что масштабы и глубина нашего двустороннего сотрудничества продолжают расширяться на протяжении многих лет, принося взаимные выгоды и открывая новые возможности для его дальнейшего укрепления. В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве – знакового документа, который стал краеугольным камнем отношений между Казахстаном и ЕС и свидетельством конструктивного и устремленного в будущее взаимодействия. Г-н Президент Кошта, Ваше активное личное участие сыграло ключевую роль в продвижении этого взаимовыгодного сотрудничества. Вы – надежный друг Казахстана и выдающийся государственный деятель мирового масштаба. Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность конструктивному диалогу способствовали укреплению единства в Европе и развитию плодотворного сотрудничества с партнерами по всему миру, – сказал Глава нашего государства.

– Для меня большая честь вручить Вам, г-н Президент, орден «Достық» I степени. Убежден, что эта высокая награда станет ярким символом прочной дружбы между Казахстаном и Европейским Cоюзом и отразит нашу искреннюю признательность за Ваш выдающийся вклад и ответственное руководство. Уверен в дальнейшем успешном развитии партнерства между Казахстаном и ЕС, а также упрочении связывающих нас уз дружбы, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Европейского Совета подчеркнул, что воспринимает эту награду в качестве символа прочной дружбы и глобального сотрудничества Казахстана и Европейского Союза.