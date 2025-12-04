Глава государства наградил Антониу Кошту орденом «Достық» I степени

Президент
116

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Президента Европейского Совета в дело укрепления особого партнерства между Казахстаном и ЕС, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев подчеркнул выдающийся вклад Антониу Кошты в укрепление партнерства между Казахстаном и Европейским Союзом.

– С удовольствием отмечаю, что масштабы и глубина нашего двустороннего сотрудничества продолжают расширяться на протяжении многих лет, принося взаимные выгоды и открывая новые возможности для его дальнейшего укрепления. В этом году исполняется 10 лет с момента подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве – знакового документа, который стал краеугольным камнем отношений между Казахстаном и ЕС и свидетельством конструктивного и устремленного в будущее взаимодействия. Г-н Президент Кошта, Ваше активное личное участие сыграло ключевую роль в продвижении этого взаимовыгодного сотрудничества. Вы – надежный друг Казахстана и выдающийся государственный деятель мирового масштаба. Ваше мудрое руководство, принципиальный подход и неизменная приверженность конструктивному диалогу способствовали укреплению единства в Европе и развитию плодотворного сотрудничества с партнерами по всему миру, – сказал Глава нашего государства.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад Антониу Кошты в дело укрепления особого партнерства между Казахстаном и ЕС.

– Для меня большая честь вручить Вам, г-н Президент, орден «Достық» I степени. Убежден, что эта высокая награда станет ярким символом прочной дружбы между Казахстаном и Европейским Cоюзом и отразит нашу искреннюю признательность за Ваш выдающийся вклад и ответственное руководство. Уверен в дальнейшем успешном развитии партнерства между Казахстаном и ЕС, а также упрочении связывающих нас уз дружбы, – отметил Касым-Жомарт Токаев. 

Президент Европейского Совета подчеркнул, что воспринимает эту награду в качестве символа прочной дружбы и глобального сотрудничества Казахстана и Европейского Союза.

– Я искренне тронут сегодняшним жестом, который отражает дух доверия, диалога и общей приверженности стабильности, процветанию и открытости. Г-н Президент, я с нетерпением ожидаю продолжения нашей совместной работы по укреплению этого партнерства в последующие годы на благо наших народов и нашего общего региона, – сказал Антониу Кошта. 

#президент #орден #Европейский Совет

Популярное

Все
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Не только помощь, но и образ жизни
На пороге Нового Казахстана
Стратегия опережающих действий
Правительство отвечает
Казахстан и Корея расширяют рамки программы добровольного выезда
Гигантский осетр из металла
Ушел из жизни основоположник казахстанской школы диалектической логики
Нацелены на расширение партнерства
Не бойтесь проявить себя!
Кошкарата: очистить дно и берега
Устойчивый рост и большие планы
Снижая уровень жестокости
Бензин станет качественней
Вновь обострилась проблема водоснабжения сел
Конструктивный обмен мнениями
Системный подход дает результат
База для повышения конкурентоспособности
«Исцеление» за три сеанса
Сформировать мультимодальный логистический каркас
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Каменные идолы острова Пасхи оказались результатом соперничества независимых общин
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
В основе успеха – кооперация науки и производства
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Отважного школьника наградили за поимку автоугонщика
Урок от чемпионов: знаменитые спортсмены присоединились к антинаркотической акции в Астане
Чтобы тайное стало явным
Началось строительство сталелитейного завода
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Евросоюз остается крупнейшим торговым и инвестиционным парт…
Президент Европейского Совета прибыл в Астану
В Казахстане законодательно ввели запрет на фонограмму во в…
Президент Европейского Совета приедет в Астану с официальны…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]