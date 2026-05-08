Глава государства направил поздравительную телеграмму Папе Римскому Льву XIV

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Папу Римского Льва XIV по случаю первой годовщины его понтификата, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В послании Глава государства подчеркнул, что последовательные призывы Понтифика к продвижению идей мира и диалога служат надежной опорой для укрепления человеческого достоинства и взаимопонимания между народами и конфессиями.

Президент высоко оценил многолетние узы дружбы и тесное сотрудничество между Казахстаном и Святым Престолом, отметив нацеленность на дальнейшее углубление этих отношений.

Касым-Жомарт Токаев также вновь подтвердил приглашение Главе католической церкви посетить Астану.

«Убежден, что Ваш визит наполнит новым содержанием наше партнерство и станет значимым событием для региона», – подчеркнул лидер Казахстана.

Президент Казахстана пожелал Папе Льву XIV крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в реализации его благородной миссии.