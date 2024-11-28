Глава государства направил телеграмму поздравления президенту Албании

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев поздравил Байрама Бегая и его соотечественников с Днем независимости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Фото: t.me/aqorda_resmi

В своей телеграмме президент пожелал дальнейшего укрепления авторитета Албании на мировой арене и процветания ее народу. Он отметил, что Астану и Тирану связывают содержательный политический диалог и традиционные узы дружбы.

Глава нашего государства выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям многогранные связи двух стран будут и впредь поступательно развиваться.

#президент #телеграмма #Албания

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