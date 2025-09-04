Глава государства направил телеграмму соболезнования президенту Португалии
Президент Казахстана передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Марселу Нуну Дуарте Ребелу де Соузе и всему португальскому народу в связи с трагическим происшествием в центре Лиссабона, повлекшим многочисленные человеческие жертвы.
Как сообщалось ранее, в Лиссабоне популярный среди туристов фуникулер «Глория» сошел с рельсов. При аварии фуникулера погибли 17 человек.