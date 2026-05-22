Глава государства принял губернатора Токио

Президент

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул символичность визита губернатора Токио Юрико Коикэ, проходящего в преддверии 10-летия установления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Японией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Президент отметил, что под руководством Юрико Коикэ Токио считается одним из самых безопасных, чистых и эффективно управляемых мегаполисов мира.

– Мы рассматриваем Вас как выдающегося политика мирового уровня. Ваше дальновидное руководство и многолетняя служба своей стране заслуживают глубокого уважения. В Казахстане Вас знают как проверенного временем друга, партнера и государственного деятеля. Мы придаем особое значение Вашим усилиям, направленным на популяризацию истории и культуры Казахстана, которые способствуют сближению наших народов, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой официальный визит в Японию, состоявшийся в прошлом году, по итогам которого двусторонние отношения были выведены на качественно новый уровень.

– Я ознакомился с программой «Умного города» в Токио. Это было интересно для нас, так как мы в Казахстане также продвигаем концепцию Smart City. Убежден, что Ваш визит в Астану будет очень полезным, поскольку мы нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества и обмен опытом в сфере управления мегаполисом, – сказал Глава государства.

Губернатор Токио поблагодарила Президента за теплый прием.

– Высоко оцениваю Ваше лидерство, а также проводимые Вами институциональные реформы, направленные на рост экономики, развитие искусственного интеллекта, цифровизации и инвестиционной привлекательности страны. Будучи крупнейшей экономикой региона и обладая значительными ресурсами, Казахстан укрепляет свою роль в качестве ключевого хаба Центральной Азии, соединяющего Европу и Азию, – отметила Юрико Коикэ.

Собеседники также рассмотрели возможности установления партнерства в таких ключевых сферах, как цифровые технологии, международные финансы и образование.

Глава государства наградил Юрико Коикэ орденом «Достық» I степени за значительный вклад в дело укрепления дружеских связей между Казахстаном и Японией.

#президент #Акорда #Токио

Популярное

Все
Стал символом свободы и единства
Интриги Первой лиги
Где смех и драма учат не молчать
Наступила эра больших игр
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Поисковики отправились на остров Сахалин
Интеллектуал эпохи независимости
Библиотека нового времени
Танец, несущий праздник
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Дело мастера живет
Поливной сезон проходит штатно
Бегом к своей мечте
Музей пригласил в путешествие
Завершает работу Международная школа геномики и биоинформатики
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продолжая выходить на поле
Поехали кататься?
Чтобы лето даром не прошло
«…И недаром мы сильны»
Все дело в ассоциации
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Возрождая легендарные породы
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

В первой декаде июня в Казахстане пройдет Конгресс архивист…
Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госн…
Президент поздравил работников культуры и сделал объявление…
Президенту Кении вручили орден «Достық» I степени

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]