Глава государства принял губернатора Токио

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул символичность визита губернатора Токио Юрико Коикэ, проходящего в преддверии 10-летия установления расширенного стратегического партнерства между Казахстаном и Японией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент отметил, что под руководством Юрико Коикэ Токио считается одним из самых безопасных, чистых и эффективно управляемых мегаполисов мира.

– Мы рассматриваем Вас как выдающегося политика мирового уровня. Ваше дальновидное руководство и многолетняя служба своей стране заслуживают глубокого уважения. В Казахстане Вас знают как проверенного временем друга, партнера и государственного деятеля. Мы придаем особое значение Вашим усилиям, направленным на популяризацию истории и культуры Казахстана, которые способствуют сближению наших народов, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев с теплотой вспомнил свой официальный визит в Японию, состоявшийся в прошлом году, по итогам которого двусторонние отношения были выведены на качественно новый уровень.

– Я ознакомился с программой «Умного города» в Токио. Это было интересно для нас, так как мы в Казахстане также продвигаем концепцию Smart City. Убежден, что Ваш визит в Астану будет очень полезным, поскольку мы нацелены на дальнейшее развитие сотрудничества и обмен опытом в сфере управления мегаполисом, – сказал Глава государства.

Губернатор Токио поблагодарила Президента за теплый прием.

– Высоко оцениваю Ваше лидерство, а также проводимые Вами институциональные реформы, направленные на рост экономики, развитие искусственного интеллекта, цифровизации и инвестиционной привлекательности страны. Будучи крупнейшей экономикой региона и обладая значительными ресурсами, Казахстан укрепляет свою роль в качестве ключевого хаба Центральной Азии, соединяющего Европу и Азию, – отметила Юрико Коикэ.

Собеседники также рассмотрели возможности установления партнерства в таких ключевых сферах, как цифровые технологии, международные финансы и образование.

Глава государства наградил Юрико Коикэ орденом «Достық» I степени за значительный вклад в дело укрепления дружеских связей между Казахстаном и Японией.