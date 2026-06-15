Глава государства принял министра обороны

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах деятельности оборонного ведомства за прошедший период 2026 года, мерах по обеспечению социальной защиты военнослужащих и укрепление престижа воинской службы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Даурен Косанов представил информацию о состоянии боевой подготовки Вооруженных сил, мероприятиях в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта, развитии автоматизированных систем управления и цифровой инфраструктуры оборонного ведомства. Он сообщил о ходе подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Батыл тойтарыс – 2026», направленным на усиление слаженности органов военного управления и наращивание боевого потенциала войск.

Глава Минобороны проинформировал об успешном завершении миссии второго национального контингента на Голанских высотах и ротации третьего контингента, а также о высокой международной оценке вклада военнослужащих Казахстана в поддержание мира и безопасности, доложил о ходе призывной кампании и деятельности по повышению статуса военнослужащих.

Особое внимание было уделено вопросам воспитательной работы с подрастающим поколением, в частности, подготовке к Международному военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын-2026», который пройдет с 21 по 27 июня в Бурабае.

Глава государства поставил перед министром обороны ряд задач, направленных на укрепление боеготовности Вооруженных сил, совершенствование системы военной подготовки и обеспечение цифровой трансформации армии.