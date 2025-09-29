Глава государства принял министра просвещения Жулдыз Сулейменову
Он дал министру ряд конкретных поручений
В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность эффективной реализации государственных и отраслевых программ, а также национальных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства дал министру ряд конкретных поручений, в том числе по повышению качества образования, своевременному решению актуальных проблем отрасли и налаживанию обратной связи с гражданами.