Фото: t.me/aqorda_resmi

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность эффективной реализации государственных и отраслевых программ, а также национальных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства дал министру ряд конкретных поручений, в том числе по повышению качества образования, своевременному решению актуальных проблем отрасли и налаживанию обратной связи с гражданами.