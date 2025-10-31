В ходе встречи были обсуждены вопросы развития технологий искусственного интеллекта, взаимодействия в научно-образовательной сфере, подготовки квалифицированных лингвистов-китаеведов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В начале беседы с Дуань Пэном Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что открытие филиала университета в Астане стало еще одним зримым олицетворением в высшей степени плодотворного казахско-китайского сотрудничества, способствуя укреплению гуманитарных связей и формированию интеллектуальных мостов между странами.

В свою очередь Дуань Пэн рассказал о перспективах реализации совместных проектов в области прикладной лингвистики и цифрового обучения.