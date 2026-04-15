Глава государства принял спецпосланника Генсека ООН по водным ресурсам

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для Казахстана водные ресурсы являются стратегическим ресурсом

Глава государства принял Специального посланника Генерального секретаря ООН по водным ресурсам Ретно Марсуди, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы глобальной и региональной водной повестки. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что для Казахстана водные ресурсы являются стратегическим ресурсом, напрямую связанным с устойчивым развитием, экологической безопасностью и региональной стабильностью. Глава государства подчеркнул особую важность формирования более эффективной международной архитектуры сотрудничества в водной сфере.

В этом контексте Президент остановился на своей инициативе по созданию Международной водной организации под эгидой ООН. По его словам, данный шаг призван придать новый импульс глобальным усилиям по обеспечению рационального использования водных ресурсов, укреплению международной координации и продвижению устойчивых решений в ответ на вызовы, связанные с водной проблематикой.

На полях предстоящего Регионального экологического саммита в Астане планируется запуск первого раунда международных консультаций, нацеленных на предметное обсуждение возможных параметров и перспектив формирования данной структуры. В ходе встречи также была подчеркнута роль предстоящей в декабре 2026 года в Абу-Даби Конференции ООН по водным ресурсам, которая рассматривается как важная платформа для выработки согласованных подходов к решению водных проблем. Отдельное внимание собеседники уделили вопросам эффективного использования водных ресурсов в регионе Центральной Азии. 

В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
А горы здесь будут чистыми
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Дорога к звездам
Искусство лаконичного высказывания
Подписан меморандум
Говорят поэты о любви
История, рассказанная без слов
Дроны против саранчи
В школьной лиге – сильнейшие
Шантаж в эпистолярном жанре
Пробились в число призеров
Курс на укрепление двусторонних связей
Квартира для чемпиона
Киберпреступность: остановить и одолеть
В центре внимания – человеческий капитал
Состоялся конгресс нефрологов
Очередная победа Кемелбека
Светское государство: формула устойчивости
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
В Астане изменили схему движения автобусов
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Президент поставил ряд задач по дальнейшему развитию МФЦА
В мае в Казахстане ожидают госвизит президента Турции
Токаев поздравил Петера Мадьяра с победой на парламентских …
Глава государства принял председателя фонда «Қазақстан халқ…

