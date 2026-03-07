Глава государства приветствовал заявление Ирана о прекращении нападений на соседние страны
Об этом сообщил советник - пресс-секретарь Президента Айбек Смадияров
Глава государства Касым-Жомарт Токаев приветствует заявление Президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором он сообщил о решении Временного руководящего совета отказаться от нападений на соседние страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
"Президент Казахстана считает данное решение важной мерой, направленной на смягчение напряженности на Ближнем Востоке", - добавил Айбек Смадияров.