Глава государства провел переговоры с генсеком ООН Антониу Гутерришем

Президент
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Лидер Казахстана вновь подтвердил непоколебимую приверженность республики основополагающим принципам мультилатерализма, дипломатии и сотрудничества, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Генерального секретаря за визит в Казахстан. Он отметил, что приезд высокого гостя, несмотря на его насыщенный график в преддверии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, имеет особое значение для нашей страны и свидетельствует о приверженности ООН повестке устойчивого развития.

По словам Касым-Жомарта Токаева, открытие первого в Центральной Азии Центра по целям устойчивого развития является важным достижением для всего региона.

"От себя лично и от имени народа Казахстана я выражаю искреннюю благодарность Вам и Вашей команде за неизменную поддержку этой инициативы. Я также высоко оцениваю Вашу своевременную и дальновидную инициативу UN80. Казахстан полностью поддерживает Ваши усилия по реформированию ООН и разделяет Ваши приоритеты. В этой связи я вновь подтверждаю непоколебимую приверженность Казахстана основополагающим принципам мультилатерализма, дипломатии и сотрудничества, которые лежат в основе деятельности Организации Объединенных Наций", – сказал Президент.

#ООН #Касым-Жомарт Токаев #визит #Антониу Гутерриш

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