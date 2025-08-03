Лидер Казахстана вновь подтвердил непоколебимую приверженность республики основополагающим принципам мультилатерализма, дипломатии и сотрудничества, передает Kazpravda.kz
В ходе встречи Президент Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Генерального секретаря за визит в Казахстан. Он отметил, что приезд высокого гостя, несмотря на его насыщенный график в преддверии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, имеет особое значение для нашей страны и свидетельствует о приверженности ООН повестке устойчивого развития.
По словам Касым-Жомарта Токаева, открытие первого в Центральной Азии Центра по целям устойчивого развития является важным достижением для всего региона.
"От себя лично и от имени народа Казахстана я выражаю искреннюю благодарность Вам и Вашей команде за неизменную поддержку этой инициативы. Я также высоко оцениваю Вашу своевременную и дальновидную инициативу UN80. Казахстан полностью поддерживает Ваши усилия по реформированию ООН и разделяет Ваши приоритеты. В этой связи я вновь подтверждаю непоколебимую приверженность Казахстана основополагающим принципам мультилатерализма, дипломатии и сотрудничества, которые лежат в основе деятельности Организации Объединенных Наций", – сказал Президент.