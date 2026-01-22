Глава государства провел ряд встреч в Давосе

Президент
98

Об этом сообщила Акорда

Фото: t.me/aqorda_resmi

В Давосе Президент Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с Президентом Армении Ваагном Хачатуряном, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Индонезии Прабово Субианто, исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, министром торговли США Говардом Латником и главой ФИФА Джанни Инфантино, передает Kazpravda.kz

Напомним, что в Давосе Глава государства подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа.

#Токаев #встречи #Давос

Популярное

Все
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Рысь в лесу – хороший знак
Новые легенды создают дети
Бдительность полиции защитила от потерь
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Школа мастерства
Казахстан и Великобритания: сотрудничество в области археометаллургии
Творческий дождь
Чтобы город жил в тепле
В Талдыкоргане мужчина пытался вскрыть банкомат
В крепкой связке с производством
Воинской части – 65 лет
Цифровая повестка региона
Осужден за истязание отца
Диагностика без промедления
Опыт врачей и точность технологий
Путь народа – путь человека
Чуть не отдала полмиллиона
Как избежать финансовых ловушек
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Семья как зеркало мира
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Дипломам открывают границы
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Дональд Трамп поблагодарил Президента за поддержку его иниц…
Глава государства подписал Устав Совета мира
Токаев прибыл в Конгресс-центр в Давосе
Опубликовано выступление Главы государства на V заседании Н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]