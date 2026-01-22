Об этом сообщила Акорда

Фото: t.me/aqorda_resmi

В Давосе Президент Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с Президентом Армении Ваагном Хачатуряном, Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Президентом Индонезии Прабово Субианто, исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, министром торговли США Говардом Латником и главой ФИФА Джанни Инфантино, передает Kazpravda.kz

Напомним, что в Давосе Глава государства подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе Президента США Дональда Трампа.