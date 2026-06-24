Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе беседы лидеры двух стран с удовлетворением отметили высокую динамику развития казахско-узбекских отношений. Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, включая практическую реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав государств в Бухаре в апреле текущего года.

Подчеркнута важность активных контактов по линии администраций президентов, правительств и профильных ведомств для обеспечения поступательного развития двустороннего сотрудничества и продвижения совместных инициатив.

Собеседники также обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.