Глава государства скрепил своей подписью новую Конституцию Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном принятию Конституции, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

В мероприятии, состоявшемся в Акорде, приняли участие Премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Сената Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, Государственный советник Ерлан Карин, руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай, члены Правительства, руководители центральных государственных органов, акимы областей и городов Астаны, Алматы, Шымкента, а также члены Конституционной комиссии и Общенациональной коалиции.

Почетный караул торжественно внес новую Конституцию Республики Казахстан, был исполнен Государственный гимн.

Председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров озвучил окончательные итоги республиканского референдума по проекту новой Конституции.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев скрепил своей подписью Конституцию РК и подписал Указ «О мерах по реализации Конституции Республики Казахстан, принятой 15 марта 2026 года».

️Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что принятие новой Конституции означает формирование нового качества нации. Эта благородная миссия под силу лишь зрелому народу, которому присущи твердые нравственные и моральные ориентиры. Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и Суверенитета. Каждая ее норма, каждое ее положение призваны укреплять нашу Независимость. Принцип Справедливости красной линией проходит сквозь все содержание Основного закона.

«Поэтому можно с уверенностью заявить, что Новая Конституция – главный документ Справедливого Казахстана. Я как Президент страны и гарант Конституции приложу все усилия для ее безупречного исполнения. Торжественно обещаю верно служить в соответствии с Новой Конституцией. Пусть всегда процветает наша страна! Пусть будет вечной наша священная Родина – Республика Казахстан!» , - сказал Президент.

#Токаев #подписание #конституция

Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Креативное дрон-шоу
Каратэ высшей пробы
Декаду открыли новосельем
Военнослужащие всегда придут на помощь
Если дважды не войти, то хотя бы дважды использовать
Экзамен в Италии сдан на отлично
Золотой график побед
Безграничная сила женщины
Итоги референдума подтвердили поддержку курса Президента страны
«Бриллиантовые» сердца
На турецком помосте
Палата рассмотрит поправки в Трудовой кодекс
Сокращают дефицит пастбищ
Рыбакина и Данилина обновили рекорды
Серебряный марафон в Номи
Ставка на рентабельность
Предприниматели поддержали «Наурыз Fest»
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Группа «Иванушки International» сменила название
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Более 200 мероприятий пройдет в Астане в честь празднования Наурыза
Ваш выбор не просто галочка в бюллетене, а веское слово за Народную Конституцию – Токаев обратился к молодежи
В ряде регионов Казахстана ограничили движение на республиканских трассах
Крупная афера раскрыта в спецЦОНе
Алмаз Джумакеев назначен заместителем министра обороны РК
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дроны выявляют нарушителей

Читайте также

Исследования показали высокий уровень общественной поддержк…
Казахстан следует глобальным тенденциям проведения конститу…
Нам предстоит реформировать действующие и создать новые инс…
Токаев подписал указ о мерах по реализации новой Конституции

