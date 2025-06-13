Глава МИД РК и госсекретарь США обсудили двустороннее сотрудничество

Международное сотрудничество,США,Политика
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Дана Аменова
корреспондент

Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в США

Фото: пресс-служба МИД РК

Казахская делегация во главе с заместителем Премьер-министра – министром иностранных дел РК Муратом Нуртлеу прибыла с официальным визитом в Вашингтон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

В рамках визита состоялась содержательная встреча министра иностранных дел РК с Государственным секретарём США Марко Рубио. Стороны предметно обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, охватывающей политическое и экономическое взаимодействие, энергетику, торговлю, логистику, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной безопасности.

Главы внешнеполитических ведомств выразили стремление к дальнейшему развитию Расширенного стратегического партнёрства между Казахстаном и США, основанного на принципах взаимного уважения и прагматичного диалога.

Отдельное внимание собеседники уделили расширению торговли и инвестиций, привлечению передовых американских технологий и укреплению деловых связей.

«Казахстан настроен на достижение практических результатов с США для продвижения взаимовыгодного партнерства», – заявил Мурат Нуртлеу.

Кроме того, глава МИД РК подчеркнул стратегическую роль Казахстана в обеспечении стабильности цепочек поставок энергоносителей и критических минералов.

В свою очередь, Госсекретарь отметил, что встреча придаст импульс для дальнейшего продвижения двусторонних отношений и укрепления взаимных связей.

«Соединенные Штаты выражают надежду на укрепление сотрудничества с Казахстаном для расширения экономических возможностей, представляющих взаимный интерес», – сказал Марко Рубио.

Особое внимание было уделено взаимодействию в рамках платформы «С5+1», которая служит действенным механизмом в поддержании диалога между США и регионом Центральной Азии.

Стороны также отметили важность координации усилий в сфере международной и региональной безопасности и положительно оценили взаимодействие в области борьбы с незаконной миграцией, а также договорились продолжить работу в указанном направлении.

Глава МИД РК подтвердил готовность Казахстана, как Средней державы, вносить конструктивный вклад в поддержание международной стабильности.

В завершение встречи стороны договорились укреплять двустороннее взаимодействие в рамках существующих двусторонних площадок и за счёт запуска новых механизмов.

#сотрудничество #МИД #США #встреча #госсекретарь

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