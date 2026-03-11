Как он отметил, за последние 5–7 лет меры ответственности за жестокое обращение с животными были существенно усилены

Фото: СЦК

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, отвечая на вопросы журналистов, прокомментировал факт жестокого убийства 13 собак в Алматы, освежеванные трупы которых накануне нашли на свалке, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

«Многие дела о жестоком обращении с животными действительно прекращают, но в данном случае ведутся оперативно-следственные мероприятия. Давайте дождёмся их результатов. Если факты жестокого обращения будут подтверждены, они будут пресекаться. Законы у нас довольно строгие — есть нормы и в Уголовном кодексе, и в Кодексе об административных правонарушениях. Я надеюсь, что этих извергов найдут и накажут», - заявил министр.

На вопрос о возможном ужесточении наказаний за подобные деяния Ерлан Нысанбаев отметил, что за последние 5–7 лет меры ответственности за жестокое обращение с животными были существенно усилены.