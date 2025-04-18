Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в военной сфере

Фото: пресс-служба МО РК

Министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков провёл протокольную встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Казахстане Хан Чуньлинем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МО РК

В ходе встречи были затронуты вопросы миротворческой деятельности, подготовки кадров, боевой подготовки и военно-технического сотрудничества. Министр обороны отметил уровень взаимодействия между Казахстаном и Китаем в военной сфере и выразил готовность к дальнейшему укреплению отношений.

По итогам встречи стороны отметили позитивную динамику сотрудничества в сфере военной безопасности и подчеркнули важность поддержания диалога, основанного на принципах конструктивизма и взаимной выгоды.