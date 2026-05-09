Казахстанские школьники победили на чемпионате по дрон-футболу в США

Дана Аменова
специальный корреспондент

Ученики из Астаны и Актобе обошли соперников из 17 стран и взяли призовые места в двух дисциплинах

Фото: пресс-службу МИИЦР

 Международный чемпионат FIDA USA Drone Soccer Championship проходил с 30 по 2 мая в Палм-Спрингс (Калифорния). В турнире приняли участие более 100 команд из 17 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

По данным ведомства, Казахстан отправил на соревнования пять команд  четыре из столицы и одна из Актобе. Школьники вернулись на родину в этот понедельник с золотом в двух дисциплинах чемпионата. 

В индивидуальной дисциплине Super Pilot первое место занял ученик 9-класса школы №8 города Астаны  Амантай Арсен.

Под руководством тренера Жанибека Ражабова Арсену удалось опередить соперников в одной из самых сложных дисциплин чемпионата. 

Второе место занял Хайралла Айсултан, ученик 8-класса столичной школы №82. Тренером выступил— Динмухамед Орынбасар. 

В командном зачёте Drone Soccer Class 20 казахстанские школьники заняли весь пьедестал. Первое место — команда Kemel Bilim из Актобе под руководством тренера Амангоса Еламана Бауыржанулы. Второе  школа №8 Астаны, третье — школа №82.

К чемпионату команды готовились больше года. Перед поездкой в США команды прошли официальный национальный отбор в Астане, а заявку на участие в американском турнире пришлось защищать перед международной федерацией FIDA.  

«Мы, как представители Ассоциации в Казахстане долго работали над заявкой на соревнования в США, так как видели результаты наших ребят и знали, что они смогут заявить о себе на международной арене. Для меня это одна из первых по-настоящему больших международных побед казахстанского дрон-футбола. Я безмерно горжусь каждым учеником и каждым тренером»,  рассказывает директор Kazakhstan Drone Soccer Association Алихан Рыспай. 

По итогам чемпионата казахстанские команды выступили в двух категориях. В классе 20  дроны до 20 сантиметров  забрали весь пьедестал: все три призовых места среди 17 стран. В классе 40, где машины вдвое крупнее, показали лучший результат по итогам всех соревнований.

Справка: 

Дрон-футбол   это командный технологический вид спорта, в котором участники управляют дронами, заключёнными в защитную сферу, и пытаются забить «гол», пролетев через кольцо соперника. Матч проходит в формате 5 на 5: один атакующий пилот (страйкер) и четыре защитника. Основная задача — координация действий команды, управление в ограниченном пространстве и высокая точность пилотирования.

Соревнования делятся на классы в зависимости от размера дрона. Наиболее распространённые – Class 20 (диаметр сферы 20 см) и Class 40 (40 см). Чем меньше дрон, тем выше требования к точности пилотирования.

Kazakhstan Drone Soccer Association – появилась в 2024 году в результате подписания меморандума о сотрудничестве по развитию дрон-футбола в Казахстане совместно с FIDA на DRONE EXPO Korea 2024 в городе Инчхон, Республика Корея. Директор ассоциации  Алихан Рыспай. 

Kazakhstan Drone Soccer Association развивает вид спорта в стране системно: запускает программы в школах, проводит национальные турниры и выводит казахстанских школьников на международный уровень.

#чемпионат #победа #школьники #МИИЦР #дрон-футбол

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абиту…
Казахстанские школьники ворвались в топ сильнейших на Балка…
Казахстанцы смогут узнавать об утечке своих данных для их с…
ИСНА и ЭСФ: причины сбоев и решения обсудили в правительстве

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]