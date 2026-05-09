Казахстанские школьники победили на чемпионате по дрон-футболу в США

Ученики из Астаны и Актобе обошли соперников из 17 стран и взяли призовые места в двух дисциплинах

Фото: пресс-службу МИИЦР

Международный чемпионат FIDA USA Drone Soccer Championship проходил с 30 по 2 мая в Палм-Спрингс (Калифорния). В турнире приняли участие более 100 команд из 17 стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИИЦР

По данным ведомства, Казахстан отправил на соревнования пять команд – четыре из столицы и одна из Актобе. Школьники вернулись на родину в этот понедельник с золотом в двух дисциплинах чемпионата.

В индивидуальной дисциплине Super Pilot первое место занял ученик 9-класса школы №8 города Астаны – Амантай Арсен.

Под руководством тренера Жанибека Ражабова Арсену удалось опередить соперников в одной из самых сложных дисциплин чемпионата.

Второе место занял Хайралла Айсултан, ученик 8-класса столичной школы №82. Тренером выступил— Динмухамед Орынбасар.

В командном зачёте Drone Soccer Class 20 казахстанские школьники заняли весь пьедестал. Первое место — команда Kemel Bilim из Актобе под руководством тренера Амангоса Еламана Бауыржанулы. Второе – школа №8 Астаны, третье — школа №82.

К чемпионату команды готовились больше года. Перед поездкой в США команды прошли официальный национальный отбор в Астане, а заявку на участие в американском турнире пришлось защищать перед международной федерацией FIDA.

«Мы, как представители Ассоциации в Казахстане долго работали над заявкой на соревнования в США, так как видели результаты наших ребят и знали, что они смогут заявить о себе на международной арене. Для меня это одна из первых по-настоящему больших международных побед казахстанского дрон-футбола. Я безмерно горжусь каждым учеником и каждым тренером», – рассказывает директор Kazakhstan Drone Soccer Association Алихан Рыспай.

По итогам чемпионата казахстанские команды выступили в двух категориях. В классе 20 – дроны до 20 сантиметров – забрали весь пьедестал: все три призовых места среди 17 стран. В классе 40, где машины вдвое крупнее, показали лучший результат по итогам всех соревнований.

Справка:

Дрон-футбол – это командный технологический вид спорта, в котором участники управляют дронами, заключёнными в защитную сферу, и пытаются забить «гол», пролетев через кольцо соперника. Матч проходит в формате 5 на 5: один атакующий пилот (страйкер) и четыре защитника. Основная задача — координация действий команды, управление в ограниченном пространстве и высокая точность пилотирования.

Соревнования делятся на классы в зависимости от размера дрона. Наиболее распространённые – Class 20 (диаметр сферы 20 см) и Class 40 (40 см). Чем меньше дрон, тем выше требования к точности пилотирования.

Kazakhstan Drone Soccer Association – появилась в 2024 году в результате подписания меморандума о сотрудничестве по развитию дрон-футбола в Казахстане совместно с FIDA на DRONE EXPO Korea 2024 в городе Инчхон, Республика Корея. Директор ассоциации – Алихан Рыспай.

Kazakhstan Drone Soccer Association развивает вид спорта в стране системно: запускает программы в школах, проводит национальные турниры и выводит казахстанских школьников на международный уровень.