Казахстанские школьники ворвались в топ сильнейших на Балканской математической олимпиаде

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Ребята из разных регионов страны показали стопроцентный результат

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Сборная Казахстана вошла в число лидеров одной из самых престижных интеллектуальных площадок мира Balkan Mathematical Olympiad 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

По данным министерства, на Балканской математической олимпиаде, прошедшей с 3 по 8 мая в городе Салоники (Греция), казахстанские школьники завоевали шесть медалей и заняли шестое место в общекомандном зачете среди 24 стран мира.

В этом году в олимпиаде приняли участие 148 учащихся из Албании, Болгарии, Греции, Румынии, Сербии, Турции, Северной Македонии и других государств с сильнейшими математическими школами. Казахстанская команда показала стопроцентный результат, подтвердив высокий уровень отечественной математической школы.

В копилке сборной команды Казахстана одна золотая, две серебряные и три бронзовые медали.

Обладателем золотой медали стал Мурат Тимур, ученик 12 класса школы Haileybury Almaty.

Серебряные медали завоевали:

Алиасқар Сұлтанәлі – ученик 10 класса лицея-интерната «Білім-инновация» г. Астаны;

Орынбасар Бердібек – ученик 11 класса Атырауского областного лицея-интерната «Білім-инновация».

Бронзовые медали завоевали:

Бейганов Батырхан – ученик 10 класса Республиканской физико-математической школы г. Алматы;

Еркебұланұлы Али – ученик 11 класса школы Nurorda г. Алматы;

Ансатов Арнұр – ученик 11 класса Кызылординского областного лицея-интерната №9 имени С. Шаухаманова «Білім-инновация».

Руководители команды – президент Казахско-Американского университета Асылбек Исахов и специалист филиала Интеллектуальные школы «Астана-Нұра» Мұхтар Қабақ.

